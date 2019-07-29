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Pazaryerlerinde özel temizlik

Çankaya Belediyesi, günlük temizlik ve çöp toplama çalışmalarının yanı sıra, semt ve mahallelerdeki büyük alanlarla, pazaryerleri ve ibadethanelerde toplu temizlik çalışmalarına devam ediyor.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:51
Pazaryerlerinde özel temizlik

Çankaya Belediyesi, günlük temizlik ve çöp toplama çalışmalarının yanı sıra, semt ve mahallelerdeki büyük alanlarla, pazaryerleri ve ibadethanelerde toplu temizlik çalışmalarına devam ediyor.


İlçe genelindeki çöp toplama ve sokak temizliği çalışmalarını düzenli olarak sürdüren Çankaya Belediyesi, toplu temizlik ile sağlıklı bir kent ortamı oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Belirlenen mahallelerde çok sayıda belediye işçisinin gerçekleştirdiği toplu temizlik ile sokaklar baştan aşağı temizleniyor.


Halk sağlığını göz önünde bulunduran ekipler, vatandaşların sağlıklı ortamlarda alışveriş yapmaları amacıyla Çankaya sınırlarında bulunan 20 pazaryerinin temizliğini rutin olarak gerçekleştiriyor. Ekipler, vatandaşların ibadetlerini gerçekleştirdikleri tüm merkezleri de önceden belirlenen bir program dahilinde hijyenik hale getiriyor.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:51
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