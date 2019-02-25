0553 313 94 23

Pazaryerispor kendi evinde Bilecikspor’u yendi

Bilecik 1.

25 Şubat 2019 Pazartesi 12:40
Pazaryerispor kendi evinde Bilecikspor’u yendi

Bilecik 1. Amatör Lig 20inci hafta müsabakasında Bilecikspor, Pazaryeri deplasmanından eli boş döndü.


Pazaryeri İlçe Stadı’ndan oynanan Bilecik 1. Amatör Lig 20’nci hafta müsabakasında Bilecikspor, Pazaryerispor’a 3-1 mağlup olarak ikinci yarıdaki ilk mağlubiyetini aldı. Bu mağlubiyet sonrası Bilecikspor 40 puanla 3’üncü sıradaki yerini korurken, Pazaryerispor 23 puana yükseldi. Maç sonunda tribünden soyunma odasına giderek Pazaryerispor teknik heyet ve futbolcuları tebrik eden Pazaryeri Belediye ve Pazaryerispor Kulüp Başkanı Muzaffer Yalçın, "İlçemizin gururu Pazaryerispor, Bilecikspor karşısında 3-1’lik skorla galip geldi. Pazaryerispor Kulüp Başkanı olarak futbolcularımı teknik heyetimi ve bizleri yalnız bırakmayan hemşehrilerimi tebrik ediyorum. Bilecikspor camiasını centilmenliklerinden dolayı da tebrik ediyor, bundan sonraki karşılaşmalarda başarılar diliyorum" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 12:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Netanyahu için zor hafta
    1. Netanyahu için zor hafta
    2. TBMM Başkanlık Divanı toplantısı
    3. Günün ilk yarısında işlem hacmi..
    4. Günün ilk yarısında en çok değer..
    5. Türkiye'de ev sahibi olmak..
    6. Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
    7. BM Yemen'de "insani yardım planı" için..
    8. Günün ilk yarısında şehir..
    9. 21 Yaş Altı Ligi'ndeki..
    10. Menajeri doğruladı! Galatasaray..
    11. Görenler şok oldu! Balığa çıktı, ağına..
    12. Kütahya'da trafik kazası: 3 yaralı
    13. "Türkiye'ye 13,2 milyar dolarlık..
    14. İki gencin öldüğü trafik kazası..
    15. FETÖ'nün TSK yapılanmana operasyon
    16. "Berlin'deki finale gitmek için daha..
    17. Ev sahibi olmak isteyenlerin sayısı..
    18. Çan Belediyesikar eritmeye termal..
    19. Güredil Kalesi havadan görüntülendi
    20. İşletmeler için 3 önemli unsur, kar,..
    Kırkıncı Hoca'dan 'kafir devlet' tartışması: Rahatsız oldum
    Kırkıncı Hoca'dan 'kafir devlet' tartışması: Rahatsız oldum
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Korkutan uyarıyı yaptı: Yeni bir DAEŞ kuruluyor
    Korkutan uyarıyı yaptı: Yeni bir DAEŞ kuruluyor