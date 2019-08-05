Pazaryeri’nin tescilli boncuk fasulyesi hasadı başladı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yetiştirilen ve "Pazaryeri boncuğu" olarak satışa sunulan fasulye hasadına başlandı.

Pazaryeri’nde yaklaşık bin 700 dekar alanda üretilen fasulye, parlak görünüşü, kılçıksız oluşu dolayısıyla tercih edilirken ürünün çoğu ilçe merkezine gelen toptancılar tarafından alınarak İstanbul haline gönderiliyor. Pazaryeri’nin en yoğun talep gören ürünlerinden olan Osmanlı boncuk fasulyesinin alım fiyatları toptancılar 5 lira ile 6 lira arasında belirlerken, ilk kırımbBoncuk fasulye kilo fiyatını 6 lira ile 7 lira arasında çiftçilerden aldılar. Boncuk fasulyenin kalitesine göre fiyat belirlendiğini ve üreticilerden günde ortalama 4 - 5 ton fasulye alındığını belirttiler. Geçen yıl Pazaryeri ilçesinde boncuk fasulyenin kilo fiyatı ilk hasatta 5 lira, 2.ci hasatta 4 lira, 3.cü hasatta 3 liradan toptancılar tarafından alınmıştı. Çiftçiler geçen yıla bakarak bu yıl ürünlerinin biraz yüksek sattıklarını belirterek, mazot, gübre, tel, ip fiyatlarını ve direk maliyetlerini göz önünde bulundurduklarında geçen yıla göre boncuk fasulyenin maliyetini arttığını ürünlerin kar oranın düştüğünü belirtiyorlar. Toptancılar, ilk kırım fiyatlarını yüksek fiyattan aldıklarını 2.ci ve 3.cü kırımda ürünlerimizin fiyatlarını düşürdüklerini dile getirip, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’den Pazaryeri ilçesine bir hal kurup ürünleri tek bir yerden pazarlanmasını istiyorlar.

Öte yandan bu yıl fasulye hasadının oldukça verimli olduğunu belirten Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yaptığı açıklamada, “Tescilli Osmanlı Boncuk fasulyemizin hasadına ilçemizde başladık. Tüm çiftçilerimize bereketli ve verimi bol kazançlı bir hasad zamanı diliyorum” dedi.