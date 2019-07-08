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Pazaryeri’nin Çömlekçi köyüne ziyaretçi akını

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2012 yılında Türkiye genelinde yapılan ‘Türkiye’nin En Temiz Köyü Yarışması’nda Bilecik’in en temiz ikinci köyü seçilen Pazaryeri ilçesine bağlı çömlekçiliği ile ünlü Kınık köyüne her gün çok sayıda ziyaretçi geliyor.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:18
Pazaryeri’nin Çömlekçi köyüne ziyaretçi akını

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2012 yılında Türkiye genelinde yapılan ‘Türkiye’nin En Temiz Köyü Yarışması’nda Bilecik’in en temiz ikinci köyü seçilen Pazaryeri ilçesine bağlı çömlekçiliği ile ünlü Kınık köyüne her gün çok sayıda ziyaretçi geliyor.


Kınık köyünde bulunan Avrupa’nın en büyük, dünyanın isi ikinci büyük küpü gelen ziyaretçilerin gözdesi oluyor. Ziyaretçiler 3 metre 33 santimetre çapındaki küpün önünde hatıra fotoğrafı çektirip, atölyelerinde çömlek yapımı hakkında bilgi alarak çömlek yapıyorlar. Köyde bulunan bütün çömlek ustaları ziyaretçilere kapılarını severek açarken, her gelen ziyaretçinin yeni gelecek ziyaretçilere referans olup köye ziyaretçi sayısı arttığı belirtiyor.


Kınık köyünde çömlekçiliğin tarihi yaklaşık 140 yıl öncesine dayanıyor. Eskiden köyde 80-100 civarında olan çömlek atölyelerinin sayısı günümüzde 20-25’e kadar inmiş bulunuyor.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:18
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