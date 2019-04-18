Pazaryeri’ne hanım eli değdi

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçe sokak ve cadde temizliğine önem verdiklerini belirterek "İlçemiz daha temiz olacak” dedi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Pazaryeri’ne Hanım Eli Değsin sloganı ile başladığımız bu onurlu yolda ilçemizin tarihi kültürel değerlerini koruyarak Pazaryeri’mizi daha temiz hale getireceğiz. Belediye personellerimiz ana cadde ve sokaklarda her gün düzenli olarak ilçemizin bir uçundan bir ucuna sokak ve cadde temizliği yaparak ilçemize yakışanı, temiz güzel bir Pazaryeri olması için canla başla çalışıyor” ifadelerine yer verdi.