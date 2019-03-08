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Pazaryerine 100 kişiyle girdi alışveriş yaptı

AK Parti Kdz.

08 Mart 2019 Cuma 17:58
Pazaryerine 100 kişiyle girdi alışveriş yaptı

AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin pazaryerini gezerek Pazar esnaflarından hem alışveriş yaptı hem de 8 bin adet bez torba dağıttı.


AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır, partililer ve belediye meclis üyeleri ile birlikte pazaryerini gezerek pazar esnaflarından hem alışveriş yaparak Pazar esnaflarına ve vatandaşlara 8 bin adet bez torba dağıttı. 31 Mart Pazar günü yapılacak olan seçimlerden sonra Ereğli’de pazarda ticaret yaparak geçimini sağlayan tüm esnafın daha iyi şartlar altında ve daha fazla kazanç sağlayabilmesi için her türlü çabayı sarf edeceklerini söyledi. Şahin açıklamasında şu ifadelere yer verdi, “Eğer Pazar esnafının yüzü gülmez ise bu pazara gelen vatandaşımıza yansır. Pazara giren vatandaş burada strese girerse o stresini evine taşır. Bu mutsuzluk zincirleme olarak devam eder. İnsanlarımızın ve Kdz. Ereğli’nin mutlu olması için ekonomimizi muhakkak hareketlendirmeliyiz. Bugün Meclis Üyesi Adaylarımız ile birlikte alışveriş yapmamızla vermek istediğimiz mesaj budur.” AK Parti Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin Pazar esnafı ile yaptığı görüşmelerde, kendisinin Pazaryeri esnafıyla el ele olduğunu da belirtip, “Siz elinizden işyerlerini almaya çalışanları unutmadınız ve unutmayacaksınız bundan eminim. Bu kardeşinize destek verip beni başkan seçerseniz eğer, Pazar esnafı da, çarşı esnafı da artık korkmadan işini yapabilecek. Biz korkutmaya gelmiyoruz, kaos yaratmaya gelmiyoruz. Hesap sormaya da gelmiyoruz bundan emin olun.Hep birlikte el ele vererek, birlikte istişarelerde bulunarak sorunları çözmeye geliyoruz” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 17:58
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