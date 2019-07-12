Pazaryeri’ndeki şelale keşfedilmeyi bekliyor

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Küçükelmalı köyünde bulunan şelale, manzarası ve doğasıyla keşfedilmeyi bekliyor.

Yılda yaklaşık 50 bin turistin ziyaret ettiği Küçükelmalı Tabiat Parkının hemen yanı başında bulunan şelale, doğal güzelliği ve manzarası ile bölgeye değer katıyor. Dağlardan gelen suyun zaman içerisinde aşındırmasıyla oluşan şelalenin yüksekliği yaklaşık 6 metre ve etrafı adeta bir parkı andırıyor. Eğrelti çukuru mevkiinde bulunan şelale, suların döküldüğü yerde kayalıklara çarparak aşağıya doğru inmesi ise çıkardığı sesle insanı rahatlatıyor. Bünyesinde çeşitli kuş ve bitki türlerini de barındıran şelale doğaseverleri bekliyor.

Küçükelmalı Tabiat Parkı; yeri, coğrafi konumu, topoğrafik yapısı, orman dokusu, içinde bulunan Küçükelmalı Göleti, kent gürültüsü ve kirliliğinden uzak temiz havası ile günübirlik ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, daha önce Küçükelmalı Tabiat Parkı’nda yapımı süren inşaat çalışmalarını yerinde incelemiş, yapımı süren kır lokantası, kır evleri, yürüme, bisiklet yolları, yabani hayvan gözetleme kulübeleri, su spor alanları, karavan kamp alanı, spor kamp alanı hakkında bilgiler verip yapılan çalışmaların Pazaryeri ilçesinin gelişmesine katkı sağlayacak bir projenin olduğunu ve çalışmaların 2020 senesinde tamamlanacağını belirtmişti.

Bursa’dan Küçükelmalı Tabiat Parkı’na piknik yapmaya gelen Üzeyir Biçer, Küçükelmalı köyüne doğa gezisi için gittiğinde sırada köyde bulunan bir vatandaşın tavsiyesi üzerine şelaleye ilk kez gittiğini beyan ederek, “Bu doğa harikası şelalenin tanıtımları güzel bir şekilde sağlanırsa ve gerekli çevre düzenlemeleri yapılırsa turizm yönünden Pazaryeri ilçesine daha güzel bir değer katacak” dedi.