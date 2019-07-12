0553 313 94 23

Pazaryeri’ndeki şelale keşfedilmeyi bekliyor

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Küçükelmalı köyünde bulunan şelale, manzarası ve doğasıyla keşfedilmeyi bekliyor.

12 Temmuz 2019 Cuma 12:47
Pazaryeri’ndeki şelale keşfedilmeyi bekliyor

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Küçükelmalı köyünde bulunan şelale, manzarası ve doğasıyla keşfedilmeyi bekliyor.


Yılda yaklaşık 50 bin turistin ziyaret ettiği Küçükelmalı Tabiat Parkının hemen yanı başında bulunan şelale, doğal güzelliği ve manzarası ile bölgeye değer katıyor. Dağlardan gelen suyun zaman içerisinde aşındırmasıyla oluşan şelalenin yüksekliği yaklaşık 6 metre ve etrafı adeta bir parkı andırıyor. Eğrelti çukuru mevkiinde bulunan şelale, suların döküldüğü yerde kayalıklara çarparak aşağıya doğru inmesi ise çıkardığı sesle insanı rahatlatıyor. Bünyesinde çeşitli kuş ve bitki türlerini de barındıran şelale doğaseverleri bekliyor.


Küçükelmalı Tabiat Parkı; yeri, coğrafi konumu, topoğrafik yapısı, orman dokusu, içinde bulunan Küçükelmalı Göleti, kent gürültüsü ve kirliliğinden uzak temiz havası ile günübirlik ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, daha önce Küçükelmalı Tabiat Parkı’nda yapımı süren inşaat çalışmalarını yerinde incelemiş, yapımı süren kır lokantası, kır evleri, yürüme, bisiklet yolları, yabani hayvan gözetleme kulübeleri, su spor alanları, karavan kamp alanı, spor kamp alanı hakkında bilgiler verip yapılan çalışmaların Pazaryeri ilçesinin gelişmesine katkı sağlayacak bir projenin olduğunu ve çalışmaların 2020 senesinde tamamlanacağını belirtmişti.


Bursa’dan Küçükelmalı Tabiat Parkı’na piknik yapmaya gelen Üzeyir Biçer, Küçükelmalı köyüne doğa gezisi için gittiğinde sırada köyde bulunan bir vatandaşın tavsiyesi üzerine şelaleye ilk kez gittiğini beyan ederek, “Bu doğa harikası şelalenin tanıtımları güzel bir şekilde sağlanırsa ve gerekli çevre düzenlemeleri yapılırsa turizm yönünden Pazaryeri ilçesine daha güzel bir değer katacak” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 12:47
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayseri Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nden (TRSM) Yaz Şenliği düzenlendi
    1. Kayseri Devlet Hastanesi Toplum Ruh..
    2. ABD: “IKBY önemli ortak”
    3. Zonguldak’ta son yılların en büyük..
    4. Memur-Sen Kadınlar Komisyonu’ndan..
    5. Cem Yılmaz'ın ortağına kötü haber!..
    6. Türkiye Boks Şampiyonu Hatice Akbaş..
    7. İranlı kadına hırsızlık gözaltısı
    8. Cep telefonu patladı 4 çocuklu aile..
    9. Herkesin telefonunda var! İşte..
    10. Yeniden Refah Partisi Samsun İl..
    11. Diyarbakır'ın tanıtımı için birleştiler!
    12. Şoförsüz traktör ile tarlayı sürdü
    13. Zonguldak’ta deniz yağmurun ardından..
    14. Boz ayıların buzlu meyve kokteyli keyfi
    15. Rigas, Yeni Malatyaspor’un rakibi..
    16. ILO ve Çalışma Bakanlığı yetkilileri..
    17. Irak 44 askerin kemiklerini İran’a..
    18. Darbeci Hafter gözünü oraya dikti
    19. İdlib'de cuma namazı yine iptal edildi
    20. Dünya Eskrim Şampiyonası'na doğru
    21. Van kedisinin Şanlıurfa’dan güvercin..
    22. Çavuşoğlu-Cassis ortak basın toplantısı
    23. Konya'da foseptik çukuruna düşen 5..
    24. Piyasalarda gün ortası
    25. Malatya’da kurban kesim kursu
    26. Engelliler ile gaziler, 15 Temmuz..
    27. Cuma hutbesi: 15 Temmuz'u anmak..
    28. Borsa, günün ilk yarısında geriledi
    29. Kamerun ordusundan ayrılıkçılara..
    30. Nemrut Tahtı’nın yakınındaki kaçak..
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!