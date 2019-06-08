Pazaryeri’nde yağmur ve şükür duası

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Güde köyünde yağmur ve şükür duası yapıldı.

Her yıl Güde, Nazifpaşa ve Bahçesultan köylerinin ortaklaşa düzenledikleri yağmur ve şükür duası bu yıl da köyün mesire alanında yapıldı. Yağmur ve şükür duasına çevre köylerden katılım yoğun oldu. Burada bir konuşma yapan Güde Köyü Muhtarı Metin Turan, "Köyümüzde gerçekleştirdiğimiz yağmur ve şükür duası etkinliğimize katılan herkese teşekkür ederim" dedi.

Programa, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Ak Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.