Pazaryeri’nde uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele semineri

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Pazaryeri Spor ve Futbol Okulundaki sporculara uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele hakkında bilgi verildi.

Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesi Eğitim Hemşiresi Zeynep Fatma Erduran, Pazaryeri Spor ve Futbol Okulu sporcularına Sağlık Bakanlığının Alo 191 Uyuşturucu ile Mücadele danışma ve destek hattını tanıtarak uyuşturucu bağımlılığı ile ilgili seminer düzenledi.

Hemşire Erduran, bağımlılık alışkanlığının küçük yaşlarda başladığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Madde bağımlılığı, vücudun işlevlerini olumsuz yönde etkileyen maddelerin kullanılması, bundan dolayı zarar görüldüğü halde bu maddelerin kullanımının bırakılamamasıdır. Kullanılan madde miktarının sorunlara rağmen giderek artırılması, Bırakma çabalarının boşa çıkması, Maddeyi sağlamak, kullanmak veya bırakmak için çok fazla zaman harcanması, Sosyal, mesleki ve kişisel etkinliklerin azaltılması veya bırakılması madde bağımlılarında görünen etkinin başlangıcıdır.”

Hemşire Erduran, “Uyuşturucu olarak kullanılan maddelerin kimyasal yapıları birbirinden farklıdır. Kullanıldıklarında merkezi sinir sisteminin farklı bölümlerini etkileyerek fiziksel ve psikolojik tahribata yol açarlar. Uyuşturucu maddelerin hiçbir güvenli kullanım şekli yoktur. Kullanan herkes için bağımlı olma riski eşittir. Hücrelerimiz vücuda giren her maddeyi tanır ve bir daha unutmamak üzere hafızasına alır. Hücresel öğrenme süreci denen bu durum herkes için geçerlidir. Maalesef ki ülkemizde uyuşturucu madde ve teknolojik ürün bağımlılığı çok küçük yaşlara kadar düştü. Bugün sporcu çocuklarımıza uyuşturucu madde bağımlılığından nasıl korunacağımızı ve sigara bağımlılığı ve teknoloji bağımlılığı hakkında bilgiler verdik. Çocuklarımıza Sağlık Bakanlığının başlatmış olduğu Alo 191 uyuşturucu ile Mücadele Danışma hattı ile ilgi bilgilendirdik ve çevrelerindeki olumsuz sorun teşkil edecek durumlarda Alo 191‘i aramalarını istedik” dedi.

Pazaryeri Spor teknik direktörü İsmail Öztürk ise takımındaki sporcuların ve futbol okulu öğrencilerinin sigaraya asla tahammül edemediğini ve sporcu sağlığı hususunda titiz davrandığını belirtti.

Düzenlenen uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele semineri sonrası Pazaryeri ilçe stadyumunda Kaymakam Oray Güven, Eğitim Hemşiresi Zeynep Fatma Erduran, sporcu öğrenciler, Pazaryeri Spor teknik direktörü İsmail Öztürk, ‘Bağımlı olma özgür ol’ pankartı açarak farkındalık mesajı iletti. Seminer, sporcu öğrencilerin ve Pazaryerisporlu futbolcuların oynadığı futbol maçı ile son buldu.