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Pazaryeri’nde tavuk pazarı sorunu çözüldü

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yıllardır sebze pazarının kenarında kanatlı hayvan satışı ilçe halkının şikayeti üzerine Başkan Zekiye Tekin tarafından çözüldü.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 19:19
Pazaryeri’nde tavuk pazarı sorunu çözüldü

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yıllardır sebze pazarının kenarında kanatlı hayvan satışı ilçe halkının şikayeti üzerine Başkan Zekiye Tekin tarafından çözüldü.


Pazaryeri ilçesinde sebze pazarı ile iç içe olan kanatlı hayvan pazarı yoğun şikayetler üzerine ilçede başka yere taşınarak çözüldü. Başkan Tekin, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “İlçemizde Cumartesi günleri kurulan pazarımızın tavuk pazarından ilçemizde sık sık şikayetler alıyorduk. Vatandaşlarımızın isteği üzerine kanatlı hayvan pazarını sebze pazarından uzaklaştırdık. Kanatlı hayvan pazarımızı sadece cumartesi günleri olmak üzere otogarın ilerisinde ki sokağa taşıyarak sebze pazarından uzaklaşmasını sağladık” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 19:19
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