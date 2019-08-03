Pazaryeri’nde tavuk pazarı sorunu çözüldü Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yıllardır sebze pazarının kenarında kanatlı hayvan satışı ilçe halkının şikayeti üzerine Başkan Zekiye Tekin tarafından çözüldü.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yıllardır sebze pazarının kenarında kanatlı hayvan satışı ilçe halkının şikayeti üzerine Başkan Zekiye Tekin tarafından çözüldü.

Pazaryeri ilçesinde sebze pazarı ile iç içe olan kanatlı hayvan pazarı yoğun şikayetler üzerine ilçede başka yere taşınarak çözüldü. Başkan Tekin, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “İlçemizde Cumartesi günleri kurulan pazarımızın tavuk pazarından ilçemizde sık sık şikayetler alıyorduk. Vatandaşlarımızın isteği üzerine kanatlı hayvan pazarını sebze pazarından uzaklaştırdık. Kanatlı hayvan pazarımızı sadece cumartesi günleri olmak üzere otogarın ilerisinde ki sokağa taşıyarak sebze pazarından uzaklaşmasını sağladık” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.