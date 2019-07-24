Pazaryeri’nde sürücülere sıkı denetim Bilecik’in Pazaryeri İlçe Emniyet Müdürlü Trafik Şube Denetim Amirliği ekipleri ilçe genelinde denetim gerçekleştirdi.

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Emniyet Müdürlü Trafik Şube Denetim Amirliği ekipleri ilçe genelinde denetim gerçekleştirdi.

Pazaryeri ilçesinde sabah saatlerinde başlayan uygulamalarda ilk önce yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen sürücüleri denetledi. Pazaryeri’nde diğer denetimler ise ilçe girişlerinde uygulandı. Pazaryeri ilçesi girişinde yapılan trafik denetimlerinde, emniyet kemeri takmayan sürücüler kontrol edildi ve araçlar sorgulandı. İlçede yapılan yaya geçitlerindeki uygulamalarda ve ilçe girişlerindeki denetimlerde 17 araç ve sürücüsü denetlenirken, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi.

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