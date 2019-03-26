Pazaryeri’nde sokak ve caddeler artık daha temiz olacak

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediyesi ve İŞKUR Bilecik İl Müdürlüğü ile imzalanan protokolle ilçede sokak ve cadde temizliğinde görevlendirilmek üzere 7 kişiye iş istihdamı sağlandı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın imzalanan protokolün ilçeye ve çalışacak olan kişilere hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Başkan Yalçın, “Belediyemizin İŞKUR ile imzalamış olduğu TYP programı protokolü ile iş istihdamı konusunda Pazaryerili 7 hemşehrimizi iş sahibi yaptık. Bundan sonra sokak ve cadde temizliği ile ilçemiz daha temiz olacak. Belediyemizin iş istihdamları sadece sokak temizliği ile sınırlı kalmayacak. Yeni projelerimiz ile hemşehrilerimize kolaylıklar sağlamaya devam edeceğiz” dedi.