Pazaryeri’nde sokak sağlıklaştırma projesinin sonuna gelindi Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediyesi’nin vizyon projelerinden birisi olan sokak sağlıklaştırma projesinin sonuna gelindi.

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediyesi’nin vizyon projelerinden birisi olan sokak sağlıklaştırma projesinin sonuna gelindi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, proje çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrası kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Yalçın, “Vizyon projelerimizden sokak sağlıklaştırma çalışmalarında sona geliyoruz. Hedefimiz projemizi 31 Mart yerel seçimlerine yetiştirmek. 2014 yılında hedefimiz ilçemize kimlik kazandırmak, belediyecilikte değerlerimizi ortaya çıkarmak, ilçeye yakışır belediye hizmet binası sokak sağlıklaştırma ile tarihimizi kültürümüzü yaşatmak, ilçenin kimliğini ortaya çıkarmak üzere sokak sağlıklaştırma çalışması, Çarşı Kara Mustafa Paşa Camii ile meydan projesi halk eğitim merkezi sosyal yaşam alanı ve gençlik merkezini ilçemize kazandırmaktı.Şükürler olsun hayalimizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Toplam maliyeti 20 trilyonluk yatırımı ilçemize kazandırdık. İnşallah yeni hedeflere hep birlikte ulaşmak dileğiyle” ifadelerine yer verdi.

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