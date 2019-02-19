Pazaryeri’nde sokak sağlıklaştırma çalışmaları Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde vizyon projelerinden olan sokak sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde vizyon projelerinden olan sokak sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor.

Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın sokak sağlıklaştırma çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeler sonrası kısa bir açıklama yapan Başkan Yalçın, “Vizyon projelerimizden sokak sağlıklaştırma projesi hızla devam ediyor. İlçe meydanımızda üst yapı çalışmaları kesme taş olacak. Oluk döşeyerek yolun üzerinde su kalmayacak. Aynı zamanda meydanımızın ışıklandırması yapılacak. Böylece ilçemiz kimlik kazanacak ilçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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