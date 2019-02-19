Pazaryeri’nde sokak sağlıklaştırma çalışmaları
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde vizyon projelerinden olan sokak sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor.19 Şubat 2019 Salı 11:54
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde vizyon projelerinden olan sokak sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor.
Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın sokak sağlıklaştırma çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeler sonrası kısa bir açıklama yapan Başkan Yalçın, “Vizyon projelerimizden sokak sağlıklaştırma projesi hızla devam ediyor. İlçe meydanımızda üst yapı çalışmaları kesme taş olacak. Oluk döşeyerek yolun üzerinde su kalmayacak. Aynı zamanda meydanımızın ışıklandırması yapılacak. Böylece ilçemiz kimlik kazanacak ilçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.
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