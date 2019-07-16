0553 313 94 23

Pazaryeri’nde ’Şehit Zafer Koyuncu 2. Dart Turnuvası’ sona erdi

Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi’nce 15 Temmuz dolayısı ile düzenlenen "Şehit Zafer Koyuncu 2.

16 Temmuz 2019 Salı 13:45
Pazaryeri’nde ’Şehit Zafer Koyuncu 2. Dart Turnuvası’ sona erdi

Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi’nce 15 Temmuz dolayısı ile düzenlenen "Şehit Zafer Koyuncu 2. Dart turnuvası sona erdi.


Pazaryeri Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen turnuvaya Pazaryeri Kaymakamı Oray Güven, Pazaryeri Belediye başkanı Zekiye Tekin, İlçe Spor Müdür vekili İslam Özkul, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sedat Büyük katılarak destek verdiler.Yarışmaya, Eskişehir, Bilecik, Bozüyük ve Pazaryeri’nden Dart sporuna gönül veren 66 sporcu katıldı.


Turnuvada, Minik Kızlarda 1. Asude Kocaman, 2. Ecrin Vardar, 3. Ceylin Vardar ve Mira Ayaz, Minik Erkeklerde 1. Melih Ağırbaş, 2. Barış Arzular, 3. Celil Çağrı Erol ve Alperen Kahya dereceye girdiler. Yıldız Kızlarda ise 1. Melisa Ağırbaş, 2. Zeynep Gül Kılıç, 3. Nisa İmran Torun ve Eslem Eylül Kadıoğlu, Yıldız Erkeklerde 1. Furkan Çoşkun, 2. Alper Anıl Salon, 3. Yasin Ege Gurgil ve Melih Çetin, Genç Kızlarda 1. Haticegül Şimşek, 2. Fatmanur Gümüş, 3. Ayşegül Yavuz ve Bekira Kaya, Genç Erkeklerde 1. Onur Kuş, 2. Görkem Taylan, 3. Uğur Taşcı ve Burak Çetin, Büyük Kadınlarda 1. Merve Kartal, 2. Hatice Ayvaz, 3. Beyza Ünsal ve Aysel dereceye girerek madalya kazandılar.


Yarışmada derece yapanlara başarı belgeleri ve madalyaları hükümet binası önünde yapılan etkinlikte verdi. Yarışmada gönüllü olarak hakemlik yapan Antrenör Aydan Yavuz’a başarı belgesi ve madalyası Kaymakam Oray Güven tarafından verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 13:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'den "TÜİK'in iş gücü istatistiğine" ilişkin açıklama
    1. CHP'den "TÜİK'in iş gücü..
    2. Bingöl’de KKKA şüphesiyle bir kişi..
    3. Freni boşalan kamyon 8 aracı biçti
    4. Gündüz: “Halkın ortak vurgusunun..
    5. Başpehlivan Ali Gürbüz AESOB’da
    6. Şehir hastanesine ücretsiz servis
    7. Malatya F-35 savaş uçaklarına hazır
    8. Birevim ev teslimat sayıları her geçen..
    9. Isparta’da otomobilin çarptığı domuz..
    10. “15 Temmuz Futbol Turnuvasında ödüller..
    11. Onlar için çok okuyan değil çok gezen..
    12. Hırsızlar bu kez mezarlığa dadandı
    13. Gelin arabasını durdurdu, önce sevindi..
    14. Lağım patlayınca evi su bastı
    15. Tecavüzle suçlanan profesöre şok ceza!
    16. Altınordu’da sıkı çalışma
    17. Şırnak Belediyesi’nin 2020-2024 dönemi..
    18. Başkan Günel, Kuşadalılarla birlikte..
    19. Malatya’da dikkat çeken pankart!
    20. Kilo vermeyi zorlaştıran hatalar
    21. Hafıza 15 Temmuz Müzesi’ne yoğun ilgi
    22. Erdemli’de 57 yıllık unutulmuş yol..
    23. 16 yaşındaki genci pompalı tüfekle..
    24. Almus’ta gelir getiren ağaçlar arazide..
    25. Dilovası Köseler Köyü’nde üst yapı..
    26. Aliağa Gençlik Merkezinde yüzme..
    27. Beşiktaş forma göğüs sponsorluk..
    28. Ayağı yere atılan sakıza yapışan kuşu..
    29. Yayladaki çocuklar için 3 bin rakımda..
    30. Hünerlerini sergilediler
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak
    Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler