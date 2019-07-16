Pazaryeri’nde ’Şehit Zafer Koyuncu 2. Dart Turnuvası’ sona erdi

Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi’nce 15 Temmuz dolayısı ile düzenlenen "Şehit Zafer Koyuncu 2. Dart turnuvası sona erdi.

Pazaryeri Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen turnuvaya Pazaryeri Kaymakamı Oray Güven, Pazaryeri Belediye başkanı Zekiye Tekin, İlçe Spor Müdür vekili İslam Özkul, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sedat Büyük katılarak destek verdiler.Yarışmaya, Eskişehir, Bilecik, Bozüyük ve Pazaryeri’nden Dart sporuna gönül veren 66 sporcu katıldı.

Turnuvada, Minik Kızlarda 1. Asude Kocaman, 2. Ecrin Vardar, 3. Ceylin Vardar ve Mira Ayaz, Minik Erkeklerde 1. Melih Ağırbaş, 2. Barış Arzular, 3. Celil Çağrı Erol ve Alperen Kahya dereceye girdiler. Yıldız Kızlarda ise 1. Melisa Ağırbaş, 2. Zeynep Gül Kılıç, 3. Nisa İmran Torun ve Eslem Eylül Kadıoğlu, Yıldız Erkeklerde 1. Furkan Çoşkun, 2. Alper Anıl Salon, 3. Yasin Ege Gurgil ve Melih Çetin, Genç Kızlarda 1. Haticegül Şimşek, 2. Fatmanur Gümüş, 3. Ayşegül Yavuz ve Bekira Kaya, Genç Erkeklerde 1. Onur Kuş, 2. Görkem Taylan, 3. Uğur Taşcı ve Burak Çetin, Büyük Kadınlarda 1. Merve Kartal, 2. Hatice Ayvaz, 3. Beyza Ünsal ve Aysel dereceye girerek madalya kazandılar.

Yarışmada derece yapanlara başarı belgeleri ve madalyaları hükümet binası önünde yapılan etkinlikte verdi. Yarışmada gönüllü olarak hakemlik yapan Antrenör Aydan Yavuz’a başarı belgesi ve madalyası Kaymakam Oray Güven tarafından verildi.