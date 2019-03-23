Pazaryeri’nde seçim afişlerine çirkin saldırı Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde seçim çalışmaları sebebi ile sokaklara yapıştırılan AK Parti adaylarının bulunduğu reklam afişleri yırtılarak tahrip edildi.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde seçim çalışmaları sebebi ile sokaklara yapıştırılan AK Parti adaylarının bulunduğu reklam afişleri yırtılarak tahrip edildi.

Pazaryeri’nde seçim çalışmaları yapan AK Parti Pazaryeri İlçe Teşkilatı öğlen saatlerinde Yüzbaşı Mahallesi Bursa Caddesine yapıştırdıkları reklam afişlerinin yırtılıp tahrip edildiğini fark ettiler. AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, yaptığı açıklamada; “Parti teşkilatındaki arkadaşlarımız çalışma yapacağımız Yüzbaşı mahallesine belediye başkan adayımız ve il genel meclisi üye adaylarımızın bulunduğu reklam afişlerini asmıştı. Gece mahalleye çalışma yapmaya gittiğimizde reklam afişlerininyırtılıp tahrip edildiğini gördük. Bu hoş olmayan hareketi AK Parti İlçe Başkanlığı olarak şiddetle kınıyoruz. Bu hoş olmayan hareketi Pazaryeri İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek suçluların bulunması hususunda şikayetçi olduk” dedi.

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