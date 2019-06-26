Pazaryeri’nde öncelik yayaların Pazaryeri İlçe Emniyet Müdürlü Trafik Şube Denetim Amirliği ekipleri, yaya geçitlerinde uygulama yaparak yayalara yol vermeyen sürücüleri denetledi.

Pazaryeri İlçe Emniyet Müdürlü Trafik Şube Denetim Amirliği ekipleri, yaya geçitlerinde uygulama yaparak yayalara yol vermeyen sürücüleri denetledi.

İçişleri Bakanlığının trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacıyla "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" sloganıyla başlattığı çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda bugün 10.00-12.30 saatleri arasında Pazaryeri ilçesinde de uygulama yapıldı. Pazaryeri ilçesinde yayaların yoğun olduğu bölgelerde uygulama yapan İlçe Trafik Şube Denetim Amirliği ekipleri, araç sürücülerinin yayalara yol verdiğini gözlemledi. Denetimlerde, 2 sürücüye yaya geçidine park ettiği için cezai işlem uyguladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.