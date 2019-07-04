Pazaryeri’nde muhtarlara bilgilendirme eğitimi Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde muhtarlara yönelik bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde muhtarlara yönelik bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi.

Pazaryeri ilçesinde gerçekleşen eğitim programına muhtarların çalışmalarında yardımcı olacak temel bilgiler verildi. Toplantıya Pazaryeri İlçe Kaymakamı Oray Güven, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş İlhan Canseven, Pazaryeri İlçe Müftüsü Ömer Ahmet Kayalı, Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Köroğlu katıldı.

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