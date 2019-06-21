Pazaryeri’nde motosiklet kazası, 1 yaralı Bilecik’in Pazaryeri ilçesindeki trafik kazasında, yaşlı motosiklet sürücüsü dengesini kaybederek yere düşüp yaralandı.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesindeki trafik kazasında, yaşlı motosiklet sürücüsü dengesini kaybederek yere düşüp yaralandı.

Olay Yüzbaşı mahallesi Bursa caddesinde yaşandı. Motosiklet sürücüsü Erol Akıncı, seyir halindeyken araçtan düşerek yaralandı. Yaralı sürücüye çevredeki vatandaşlar müdahale etti ve ambulansla Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü Erol Akıncı’nın, Bozüyük Devlet Hastanesine sevk edildiği bilgisi alındı.

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