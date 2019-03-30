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Pazaryeri’nde “Kütüphane Haftası” kutlandı

Pazaryeri Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Pazaryeri Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu tarafından “Kütüphane Haftası” kutlandı.

30 Mart 2019 Cumartesi 16:35
Pazaryeri’nde “Kütüphane Haftası” kutlandı

Pazaryeri Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Pazaryeri Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu tarafından “Kütüphane Haftası” kutlandı.


Pazaryeri Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen kutlama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından konuşma yapan Pazaryeri Çok Programlı Lisesi Okul Müdürü Halil Er, kitapların olmadığı bir dünyanın düşünülemeyeceğini belirterek; “Eğitimin, bilimin, sanatın temeli kitaba dayanır. İnsanlar için bu kadar değerli olan kitaplar kütüphanelerde korunur ve araştırmacıların, öğrencilerin, tüm insanların hizmetine sunulur günümüzde uygarlık çok ilerlemiş radyo, televizyon, bilgisayar, internet gibi iletişim ve bilgilendirme araçları çok gelişmiştir. Ne kadar gelişse, yaygınlaşsa daha bunların hiç birisi kitabın yerini tutamaz” dedi.


Pazaryeri Kaymakamı Fatih Kurt, Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Köroğlu, Pazaryeri Jandarma Bölük Komutanı İlhan Canseven, siyasi parti temsilcileri, resmi kurum temsilcileri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrencilerin katıldığı etkinlik, öğrencilerin şiir okuması ve ödül töreni ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 16:35
  1. kitap
  2. bilim
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