Pazaryeri’nde kursiyerlere kültür gezisi düzenlendi
Bilecik’in Pazaryeri İlçe Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerine kültür gezisi düzenlendi.16 Mart 2019 Cumartesi 13:15
Bilecik’in Pazaryeri İlçe Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerine kültür gezisi düzenlendi.
Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, kursiyerlere hayırlı yolculuklar temennisinde bulundu. Düzenlenen gezi hakkında bir açıklamada bulunan Başkan Yalçın, “Verdiğimiz sözleri tutuyoruz. Halk Eğitim Merkezi iğne oyası kursiyerlerimize Ankara gezisi sözümüz vardı. Kendilerini sabah saat 7.15’de Ankara’ya uğurladık. Kültür gezi turlarımız ustalık dönemimizde de artarak devam edecek. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin” dedi.
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