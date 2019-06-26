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Pazaryeri’nde kursiyer öğrencilerden sergi açılışı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kurslarına giden öğrencilerin yapmış olduğu eşyalar bir sergide toplanarak vatandaşlar ile buluştu.

26 Haziran 2019 Çarşamba 21:15
Pazaryeri’nde kursiyer öğrencilerden sergi açılışı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kurslarına giden öğrencilerin yapmış olduğu eşyalar bir sergide toplanarak vatandaşlar ile buluştu.


Pazaryeri Kültür Merkezinde açılan sergi öncesi konuşma yapan Pazaryeri Halk Eğitim Müdürü Sedat Büyük açıklamasında, “Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi olarak bugüne kadar ilçemizde 88 kurs açtık. Merkezimizde açtığımız kurs sayısı 82 olup Demirköy ve Ahmetler köyünde ise toplam 6 kurs açılmıştır” diyerek sözlerine şu ifadelere yer verdi:


“1570 olan kursiyer sayımızı, ilçemizin bugünkü nüfusu olan 10 bin beş yüz yirmi yedi sayısına oranladığımızda yaklaşık olarak nüfusumuzun yüzde 14. üne denk gelmektedir. Türkiye de bu oran yıllara göre 5 ile 7 arasında değişmekle beraber dünyada yüzde 10 dur. Bu oranla baktığımızda ilçemizdeki bu katılımın iyi olduğunu görmekteyiz. Ayrıca, açık lisede okuyan öğrenci sayımız 75 kişi olmasına rağmen en son 26 kişi kayıt yenilemiştir. Açık ortaokulda okuyan öğrenci sayımız ise 15 olmasına rağmen şu anda 4 kişi kayıt yenilemiştir.Spor yarışmalarında ilçemize 3 derece ödüller kazandırdık. Dart spor dalında ilçemizden ilk defa milli sporcu olarak Nisa İmran Torun’u çıkardık. Bu sporcumuzun İtalya’daki yarışmalara gidebilmesi için destek veren Belediye Başkanımız Sayın Zekiye Tekin’e ve Osb müdürü Sayın Muammer Yıldırım’a teşekkür ederim.”


Açılış konuşmasının ardında Halk Eğitim Merkezindeki kurslara katılmış öğrencilere Pazaryeri Kaymakamı Oray Güven, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş İlhan Canseven, tarafından Kurslara katılım belgesi ve teşekkür belgesi verildi. Halk Eğitim Merkezi Kursiyerlerinin yaptığı ürünlerin sergilendiği sergi açılışını ise Pazaryeri Kaymakamı Oray Güven, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sedat Büyük, ilçe Milli Eğitim Müdürü vekili Rıfat Okay, Eğitimci Yazar Muzaffer Tekelioğlu gerçekleştirerek vatandaşlar ile birlikte sergiyi gezdiler ve çalışmalar hakkında kursiyerlerden bilgiler aldılar. Pazaryeri Kültür Merkezinde açılan sergiye vatandaşlar büyük ilgi gösterirken serginin Cumartesi günü akşamına kadar açık olacağı bildirildi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 21:15
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