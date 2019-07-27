Pazaryeri’nde Kızılay kan bağışı kampanyası düzenledi

Pazaryeri Belediyesi ve Eskişehir Türk Kızılayı Kan Merkezi tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına halk büyük ilgi gösterdi.

Pazaryeri Hükümet Konağı önünde düzenlenen kan bağışı kampanyasına Eskişehir Türk Kızılayı şubesi 2. adet mobil kan merkezi aracı gönderirken kurulan çadır önünde Pazaryeri halkı kan vermek için sırada bekledi.Eskişehir Türk Kızılayı yetkilisi Dr. Mesut Mızrak, etkinlik sırasında İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğu gerçeğini benimsetmek ve bu konuda bir farkındalık oluşturmak amacıyla Pazaryeri Belediyesi işbirliği ile Pazaryeri ilçesinde ‘Kan Bağışı’ etkinliği düzenledik” ifadesini kullandı.

“Kan vermek alışkanlık haline gelmeli” diyen Dr. Mızrak, "Tek kaynağı insan olan kan’ın hayatımızdaki önemini vurgularken Pazaryeri ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına destek olan ilçe halkına teşekkür ediyorum" dedi.

Pazaryeri Hükümet Konağı önünde düzenlenen kan bağışı kampanyasında Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği ve Pazaryeri ilçesinde bulunan gaziler ve şehit yakınları da kan bağışı kampanyasına destek verdi.