Pazaryeri’nde Kırım Kongo hastalığı bilgilendirme çalışmaları Bilecik’in Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesi’nde görev yapan Eğitim Hemşiresi Zeynep Fatma Erduran, ilçe ve köy muhtarlarına Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hakkında bilgi verdi.

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesi’nde görev yapan Eğitim Hemşiresi Zeynep Fatma Erduran, ilçe ve köy muhtarlarına Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hakkında bilgi verdi.

Zeynep Erduran, verdiği bilgide, “Kırım Kongo Kanamalı Ateşi önemli halk sağlığı sorunlarına yol açan ve bazen ölümle sonuçlanan hayvanlardan insanlara bulaşan viral bir hastalıktır. Hastalık başlıca kene tutunması veya kene ile temas sonucunda bulaşmaktadır. Hastalığa yönelik eğitim çalışmalarının yönetilmesi ve farkındalık oluşturularak korunma önlemlerinin alınması amacıyla Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile birlikte Pazaryeri ilçemizde ve köylerimizde muhtar ve din görevlilerini Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hakkında bilgilendirdik” ifadelerine yer verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.