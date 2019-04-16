Pazaryeri’nde Kırım Kongo hastalığı bilgilendirme çalışmaları
Bilecik’in Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesi’nde görev yapan Eğitim Hemşiresi Zeynep Fatma Erduran, ilçe ve köy muhtarlarına Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hakkında bilgi verdi.16 Nisan 2019 Salı 17:40
Bilecik’in Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesi’nde görev yapan Eğitim Hemşiresi Zeynep Fatma Erduran, ilçe ve köy muhtarlarına Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hakkında bilgi verdi.
Zeynep Erduran, verdiği bilgide, “Kırım Kongo Kanamalı Ateşi önemli halk sağlığı sorunlarına yol açan ve bazen ölümle sonuçlanan hayvanlardan insanlara bulaşan viral bir hastalıktır. Hastalık başlıca kene tutunması veya kene ile temas sonucunda bulaşmaktadır. Hastalığa yönelik eğitim çalışmalarının yönetilmesi ve farkındalık oluşturularak korunma önlemlerinin alınması amacıyla Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile birlikte Pazaryeri ilçemizde ve köylerimizde muhtar ve din görevlilerini Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hakkında bilgilendirdik” ifadelerine yer verdi.
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