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Pazaryeri’nde Hanımlar Lokali açıldı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Hanımlar Lokali açıldı.

09 Mart 2019 Cumartesi 13:10
Pazaryeri’nde Hanımlar Lokali açıldı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Hanımlar Lokali açıldı.


Açılışa Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı’nın eşi Fatma Yağcı ve çok sayıda kadın katıldı.


Kurdele kesiminin ardından açılış konuşması yapan Başkan Yalçın, “Sözümüzü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu, Hanımlar Lokaliniz hayırlı uğurlu olsun. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Hanımlar Lokalimizin açılışını; MilletvekilimizSelim Yağcı’nın eşi Fatma Yağcı ve çok değerli Pazaryerili hanımların yoğun katılımlarıyla gerçekleştirdik. Böylece ilçemiz hanımefendilerine sosyal ve kültürel etkinlikleri için muhteşem bir sosyal tesis kazandırdık. İlçemize hayırlı uğurlu olsun inşallah, 31 Marttan sonra; yeni dönemde de hanım hemşehrilerimiz için daha güzel eserlere imza atacağız. Katılan herkese teşekkür ederiz” dedi.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 13:10
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