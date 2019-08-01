Pazaryeri’nde hacı adayları dualar eşliğinde uğurlandı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Hac ibadetini yerine getirmek için hacı adayları dualar eşliğinde uğurlandı.

Pazaryeri’nde Kara Mustafa Paşa Camii’nde kılınan sabah namazı sonrası hacı adayları ilçe meydanında toplanan kalabalık tarafından, Müftü Ömer Ahmet Kayalı tarafından edilen dua sonrası hac vazifelerini yerine getirmek için uğurlandı. Hacı adaylarını uğurlamak için ilçe halkı ile Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’de ilçe meydanına gelerek hacı adayları ile vedalaştı. Hacı adaylarının hakka doğru olan bir yolculuk gerçekleştireceğini belirten Başkan Tekin, yapılan dua sonrası yaptığı açıklamada, “Bu gün kutsal topraklara uğurladığımız hacı adaylarının Peygamber Efendimizin doğduğu, büyüdüğü, ilahi Rabbi andığı İslam’ın meşret ettiği mukaddes beldelere gittiğini, çıktığınız bu kutsal yolculuk hayırlı ve bereketli yolculuk olur. Cenab-ı Allah yolculuğunuzu ve ibadetlerinizi kabul etsin” ifadesinde bulundu