Pazaryeri’nde eski tescilli çamaşırlık binası restore edildi Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bulunan tarihi tescilli çamaşırlık binasında restorasyon çalışmaları bitmek üzere.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bulunan tarihi tescilli çamaşırlık binasında restorasyon çalışmaları bitmek üzere.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, tescilli tarihi çamaşırlık binasına gelerek son bulan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Tekin, tarihi tescilli çamaşırlık binasın çalışmalarının bitmek üzere olduğunu belirterek önümüzdeki birkaç gün içerisinde vatandaşların kullanımına sunulacağını belirtti.

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