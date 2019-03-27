Pazaryeri’nde eski çöplük alanı ağaçlandırıldı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde eskiden ilçe çöplüğü olarak kullanılan Sorgun mevkiine, Orman Haftası dolayısıyla Pazaryeri İlçe Orman Şefliği ve Pazaryeri Belediye personeli tarafından ağaç fidanı dikimi gerçekleştirdi.

Ağaç dikimi etkinliğine katılan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, dünyanın ve ülkenin en önemli servetlerinin ormanlar olduğunu belirtti. Ağaç dikimi ardından kısa bir açıklama yapan Başkan Yalçın, “Birçok canlı türünün doğal yaşam alanını oluşturan, erozyon oluşumuna ve sellere engel olan ormanlar, dünya nüfusunun hızla artması ve sanayileşmenin olumsuz etkisiyle hızla yok olmaktadır. Bu durumun bilincinde olan bizler, gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakmak için her zaman olduğundan daha fazla ağaçlandırma yapmak mecburiyetindeyiz. Kutlamakta olduğumuz Orman Haftası vesilesiyle, gelecek kuşaklara yaşanabilir, sağlıklı ve yeşil bir dünya bırakmak için herkesin en az bir ağaç dikmesini temenni ediyor, tüm hemşehrilerimizesevgilerimi sunuyorum” dedi.