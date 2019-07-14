Pazaryeri’nde dere ıslah çalışmalarında sona gelindi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Dereköy köyünde yapımına geçen sene başlanan dere ıslahı çalışmalarında sona gelindi.

DSİ tarafından Dereköy köyünün içinden geçen derenin ıslah çalışmaları gecen sene başlanmıştı. Köy içinden geçen bin 570 metre uzunluğundaki derenin iki yönlü olarak taş duvarları örülerek çalışmalarda sona doğru yaklaşılıyor. Dereköy köyüne güzel bir görünüm sağlayacak proje hakkında detaylar veren köy muhtarı Yaşar Kaçar, “köyümüzde bulunan deremizde DSİ müdürlüğü yaklaşık bir yıl önce dere ıslahı çalışmalarına başlamıştı. Şu anda çalışmalar bütün hızı ile devam ediyor. Deremizin bütün kenarları taş duvar ile örüldü bazı ufak tefek işlemleri kaldı onları da kısa zamanda bitirmelerini ümit ediyoruz. Çalışmalar bitince Dereköy köyümüz çok güzel ve temiz bir görünüme sahip olacak” dedi.