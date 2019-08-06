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Pazaryeri’nde çömleğe kadın eli değdi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, Belediye Başkanlığı ve İŞKUR katkıları ile açılan “Çömleğe Bir de Kadın Eli Değsin” projesi kapsamında düzenlenen kurs açılan sergi ile son buldu.

06 Ağustos 2019 Salı 10:31
Pazaryeri’nde çömleğe kadın eli değdi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, Belediye Başkanlığı ve İŞKUR katkıları ile açılan “Çömleğe Bir de Kadın Eli Değsin” projesi kapsamında düzenlenen kurs açılan sergi ile son buldu.


Pazaryeri Kültür Merkezinde düzenlenen serginin açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Zekiye Tekin, “Kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarını yeniden hayata geçirmek ve yaşatmak adına İŞKUR İl Müdürlüğü ve Pazaryeri Belediyesinin düzenlemiş olduğu çömlekçilik, ‘Çömleğe Birde Kadın Eli Değsin’ projesi kapsamında sürdürülen kursumuz bu gün itibari ile son buldu. Daha önce kaymakamlık tarafından başlatılan proje 2.ci dönem olarak belediyemiz tarafından devam ettirildi. Çömlek kursumuz ve eskimeye yüz tutmuş el sanatları kurlarımız İŞKUR Müdürlüğünün desteği ile devam edecek. Kurs hocamız Ümit Çolak büyük caba sarf etti, inşallah önümüzdeki kurs çalışmalarımızda başarılı çalışmaların olacağı bir kurs olur. Bütün hanımlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim” dedi.


Kursiyerlerin kurs tamamlandıktan sonra işyeri açmadığını mesleği icra etmediklerini vurgulayan İŞKUR İl Müdürü Ayhan Tozan ise yaptığı konuşmada, “Şimdiye kadar Bilecik ilimizde ve ilçelerimizde şimdiye kadar 271 kursiyer yetiştirdik. Bugün 22 kursiyerimiz ‘Çömleğe Birde Kadın Eli Değsin’projesi kapsamında kurs dönemini başarılı bir şekilde tamamladı. Kursiyerlerin kurs tamamlandıktan sonra işyeri açmadığını, mesleği icra etmediklerini görüyoruz. Bu konuda belediye başkanlarına çok büyük görevler düşmekte” ifadesini kullandı.


Pazaryeri ilçe Kaymakamı Oray Güven ise yaptığı açıklamada, “Unutulmaya yüz tutmuş eserlerin, mesleklerin ticaret hayatına kazandırılması gerekiyor. Bunun da çıkış noktasının kurs sayılarının arttırılmasında buluyorum. Şu an bir kurs döneminin sonuna geldik: Yeni kurslar açılarak Pazaryeri Belediyesinin katkılarıyla bunun sağlanacağını düşünüyorum. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’e İŞKUR il Müdürümüz Ayhan Tozan’a ilçemize kazandırdığı kurslar için teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Kurs Hocası Ümit Çolak ise, “Öncelikle kurşun açılmasında ve kurs boyunca kursa katkı veren herkese sonsuz teşekkür ederim. Kadınlarımızın imkân verildikten sonra 91 gün gibi kısa bir sürede hiç bilmedikleri bir meslek hakkında nasıl işler çıkarabileceğinin en güzel örneğini bugün bu sergide gördük. Umarım yetkili merciler bu yetenekleri göz ardı etmez ve kadınlarımıza destek vererek iş sahibi olmalarına vesile olur” dedi.


Kursu bitiren kursiyerlere Pazaryeri Kaymakamı Oray Güven, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İŞKUR Müdürü Ayhan Tozan, Bilecik il Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş tarafından kurs bitirme belgesi verildi.


Sergi açılışına; Pazaryeri Kaymakamı Oray Güven, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İŞKUR Bilecik il Müdürü Ayhan Tozan, Bilecik il Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, Milliyetçi Hareket Partisi Pazaryeri İlçe Başkanı İbrahim Güçlü, İl Genel Meclis üyeleri ile birlikte kurdele kestiler ve sergiyi gezdiler.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 10:31
  1. sergi
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