Pazaryeri’nde çıkan yangında samanlık ve bir araç kullanılmaz hala geldi Bilecik’te meydana gelen yangınında samanlarla birlikte samanlık içinde bulunan bir otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi.

Bilecik’te meydana gelen yangınında samanlarla birlikte samanlık içinde bulunan bir otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik’in Pazaryeri ilçesi Dereboğaz Mahallesi’nde Kenan Erdinç’e ait samanlıktan dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen 110 itfaiye ekiplerini arayarak haber verdi. Olay yerine gelen Pazaryeri Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, samanlık içindeki garaj kısmında bulunan araç tutuşmaya başladı. Ekipleri uzun uğraşlar sonucunda yangını söndürürken, samanlık ve yanan araç kullanılmaz hala geldi.

Öte yandan ev sahibinin yurt dışında olduğu öğrenilirken, ekipler yangının çıkış sebebini araştırıyor. Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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