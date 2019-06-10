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Pazaryeri’nde Çanakkale Savaşları Gezici Müze Sergisi açıldı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Çanakkale Savaşları Gezici Müze Sergisi açıldı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 20:10
Pazaryeri’nde Çanakkale Savaşları Gezici Müze Sergisi açıldı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Çanakkale Savaşları Gezici Müze Sergisi açıldı. Açılan sergide Çanakkale Savaşı’na ait malzemeler ve eşyalar sergilenerek öğrencilere ve vatandaşlara tanıtıldı.


Başbakanlık tarafından desteklenen Çanakkale Savaşları Gezici Müze Sergisi Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in katkılarıyla Pazaryeri ilçesinde açılan Çanakkale Savaşları Gezici Müze Sergisi vatandaşların ve öğrencilerin ziyaretine açıldı. Pazaryeri İlçesinde açılan Çanakkale Savaşları Gezici Müze Sergisine, ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Köroğlu, Hilmi Duralioğlu Anadolu Lisesi Müdürü Seyfettin Yıldız, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş ziyaret etti. Müze sorumlusu Cengiz Yürükaslan, yaptığı açıklamada, “Çanakkale Savaşları Gezici Müze Sergimizi Pazaryeri ilçemizde Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in girişimleri ile açtık. Bu gün kurduğumuz müze 10 Haziran ile 15 Haziran arası Pazaryeri Belediyesi Yenimahalle Kültür konağında sabah dokuz ile akşam altı arası açık olacaktır” dedi.


Gezici Müze hakkında bilgiler veren Yürükaslan, “Gezici Müzemizde Çanakkale Savaşı’nda kullanılan malzemeleri sergiliyoruz şu an bu kurulan sergide bin parça malzeme bulunmaktadır. Çanakkale’de dahi olmayan eşyalarımız var Gezici Müzemiz 10. Yıldan beri yirmi milyon öğrencimize ve vatandaşımıza bu eşyaları sergileme fırsatı bulduk” dedi.


Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “ Çanakkale ruhunu ilçemizde yaşatmak istedik, Çanakkale’ye gidememiş vatandaşlarımızın bir nebze de olsa buradaki eşyaları görüp Çanakkale Savaşı’nı unutmamalarını sağladık. bizleri kırmayıp ilçemize Çanakkale Savaşları Gezici Müze Sergisini getiren Müze yetkilisi Cengiz Yürükaslan beye teşekkür ederim” ifadesini kullandı

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 20:10
  1. sergi
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