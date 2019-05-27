Pazaryeri’nde çalışmalar devam ediyor

Bilecik Pazaryeri Belediyesi yaz aylarının gelmesi ile çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

İlçede yoğun bir çalışma sergileyen Pazaryeri Belediyesi ekipleri park ve çevre düzenlemelerine tüm hızıyla devam ediyor. Yapılan çalışmalar neticesinde parklarda çevre düzenlemeleri, mezarlıkta ot biçme işlemleri, her gün cadde ve sokak temizliği ve yıkaması sürerken kaldırım taşları da boyası yenilerek ilçenin sembol renkleri olan mavi beyaz renklere bürünüyor.