Pazaryeri’nde cadde ve sokaklar her gün temizleniyor

Bilecik’in Pazaryeri Belediyesi’ne bağlı temizlik ekipleri ilçede bulunan caddeleri ve parkları her gün temizleyerek yıkıyorlar.

Pazaryeri Belediyesi vatandaşın yoğun olduğu cadde ve parklarda her gün temizlik işleri yaparak cadde ve parkları periyodik aralıklarla yıkıyorlar. Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Hanım Eli Değsin sloganı Pazaryeri ilçesinin temizliğine önem veriyor. Pazaryeri cadde ve sokaklarının her gün temizlendiğini belirten ilçe halkı Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in çalışmalarından çok memnun olduklarını dile getiriyorlar. Tekin’in, her sabah evinden çıkıp belediye binasına gidene kadar ilçe halkı ile sohbet eden, esnafa her gün ziyaretlerde bulunup hayırlı işler dileklerini ilettiğini belirtiyorlar.