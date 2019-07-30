Pazaryeri’nde buğday arpa hasadı başladı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yaklaşık 49 bin dekar arazide ekili buğday ve arpa hasadına başlandı.

Pazaryeri İlçe Tarım Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre ilçede yaklaşık 41 bin 900 dekar arazide buğday ve yaklaşık 6 bin 800 dekar alanda arpa ekili olduğu bilgisine ulaşıldı. Pazaryeri ilçesindeki buğday ve arpa arazilerinde de biçerdöverler çalışmaya başladı. Çiftçiler geçen sene buğday fiyatını 85 kuruşa verdiklerini söylerken bu yıl ise tahmini buğday fiyatı1.2 lira ile 1.35 lira dan toptancıların alacağını ifade ettiler.