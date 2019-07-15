Pazaryeri’nde Atatürk büstü yenileniyor

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Atatürk Ortaokulu bahçesinde bulunan Atatürk büstü yenileniyor.

Pazaryeri ilçesinde bulunan Atatürk Ortaokulu bahçesinde bulunan ve yıpranmış Atatürk büstü ve kaidesi Pazaryeri ilçesinde bulunan yardımsever vatandaş Murat Kılıç’ın malzeme ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in eleman desteği ile yenileme çalışmalarına bugün başlandı. Atatürk Ortaokulu Müdürü Bilal Çoğul, “Okulumuzun bahçesindeki Atatürk büstümüz çok eskiydi, ilçe Esnaflarımızdan Murat Kılıç’ın yapmış olduğu malzeme desteği ile ve Belediye Başkanımız Zekiye Tekin’in eleman desteği ile çalışmalara başlamış bulunuyor. Yapılan çalışma bittiğinde Atatürk Ortaokulumuza yakışan güzel bir Atatürk büstümüz olacak Atatürk büstümüzün yenilenmesine vesile olan Murat Kılıç’a ve Belediye Başkanımız Zekiye Tekin’e Teşekkür ederim” dedi.