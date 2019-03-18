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Pazaryeri’nde anma programı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Karşıyaka Gönül Dostlarım Derneği’nin düzenlediği 3 ayların başlangıcı ve 18 Mart Çanakkale Şehitlerini anma programı gerçekleştirildi.

18 Mart 2019 Pazartesi 13:31
Pazaryeri’nde anma programı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Karşıyaka Gönül Dostlarım Derneği’nin düzenlediği 3 ayların başlangıcı ve 18 Mart Çanakkale Şehitlerini anma programı gerçekleştirildi.


Pazaryeri halkının beğenisi ile izlenen programda dualar edilip Kuran-ı Kerim tilaveti, gönül sohbetleri ve sema gösteri yapıldı. Program sonunda açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın; “Bizleri kırmayarak ilçemize teşrif eden Karşıyaka Gönül Dostlarım Derneğine şahsım ve ilçem adına çok teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin. Allah hepimizinkalplerinin Allah, Allah atmasını nasip etsin katılımlarından dolayı hemşerilerime teşekkür ediyorum dedi” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 13:31
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