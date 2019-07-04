Pazaryeri’nde altyapı çalışmalarında sona gelindi Bilecik’in Pazaryeri ilçesinin bazı sokaklarında alt yapı çalışmalarında sona gelindi.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinin bazı sokaklarında alt yapı çalışmalarında sona gelindi.

Doğanlar Mahallesi’nde altyapı sorunu yaşanan sokaklarda çalışmalarını sürdüren Pazaryeri Belediyesi Fen işleri ekiplerii sokaklardaki kanalizasyon ve su giderlerini değiştirdi. Çalışmaların sona gelmesi ile birlikte sökülen kaldırım taşları tekrar sokaklara döşenerek Pazaryeri sokakları tertemiz bir görünüme sahip oldu.

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