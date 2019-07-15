Pazaryeri’nde 15 Temmuz Şehitleri için mevlid-i şerif okundu
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri için mevlid-i şerif okundu.15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:22
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri için mevlid-i şerif okundu.
Pazaryeri ilçesinde 15 Temmuz’da Milli İradeyi hedef alan darbe teşebbüsünü engellemek için hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimizin ruhları için Pazaryeri’nde bulunan Karamustafa Paşa Cami’nde mevlid-i şerif okundu. Pazaryeri Kaymakamı Oray Güven’in ve ilçe halkının iştirakleriyle gerçekleşen Mevlut Programında İlçe Müftülüğü tarafından; Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okunarak dualar edildi.
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