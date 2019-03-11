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Pazaryeri’nde 100 öğrenci kitap fuarına gönderildi

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanlığı tarafından ilçede eğitim veren ortaokul ve liselerden 100 öğrenci Bursa’da düzenlenen kitap fuarına gönderildi.

11 Mart 2019 Pazartesi 13:06
Pazaryeri’nde 100 öğrenci kitap fuarına gönderildi

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanlığı tarafından ilçede eğitim veren ortaokul ve liselerden 100 öğrenci Bursa’da düzenlenen kitap fuarına gönderildi.

 

Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, eğitime her zaman önem verdiklerini belirtti. Yalçın, “Eğitim ve öğretimin, geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin ve değerli öğretmenlerimizin Pazaryeri Belediyesi olarak her zaman yanındayız. Belediye başkanlığımızın sponsorluğunda İlçemizdeki ortaokul ve liselerimizden 100 öğrencimizi Bursa’da düzenlenen kitap fuarına yolcu ettik. Öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 13:06
  1. Bursa
  2. Bilecik
  3. kitap

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