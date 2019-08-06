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Pazaryeri Kick Boks takımı 14 madalya ile döndü

Pazaryeri Spor Kick Boks takımı sporcuları, Kütahya’nın Simav ilçesinde düzenlenen İller Arası Kick Boks Turnuvasında 14 madalya aldı.

06 Ağustos 2019 Salı 11:04
Pazaryeri Kick Boks takımı 14 madalya ile döndü

Pazaryeri Spor Kick Boks takımı sporcuları, Kütahya’nın Simav ilçesinde düzenlenen İller Arası Kick Boks Turnuvasında 14 madalya aldı.


Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü tarafından düzenlenen turnuvaya 11 ilden 250 sporcu katıldı. Müsabakalarda Pazaryeri Kick Boks takımı 5 birincilik, 6 ikincilik ve 3 üçüncülük madalyası kazandı. Pazaryeri Spor Kick Boks takımı antrenörü Fehmi Piliç, takım sporcularının güzel bir karşılaşma sergilediklerini belirterek, “Sporcularım turnuvada başarılı bir şekilde müsabakalarını yaptılar, hepsini kutluyorum. Simav’daki müsabakalara katılmamızda destekleri bulunan Pazaryeri İlçe Kaymakamımız Oray Güven’e, Pazaryeri Belediye Başkanımız Zekiye Tekin’e, Pazaryeri OSB Müdürümüz Muammer Yıldırım’a, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sedat Büyük’e teşekkür ederim” ifadesinde bulundu.


Öte yandan başarılı sporcuları ilk tebrik eden Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yaptığı açıklamada, “İlçemizi başarılı bir şekilde temsil eden Pazaryeri Spor Kick Boks takımı sporcularımıza ve antrenörümüze bizlere büyük sevinç yaşattığı için teşekkür ediyorum ve başarılarını kutluyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 11:04
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