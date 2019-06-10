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Pazaryeri ilçesinin yeni Kaymakamı Güven göreve başladı

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Kaymakamı Onay Güven görevine başladı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 11:48
Pazaryeri ilçesinin yeni Kaymakamı Güven göreve başladı

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Kaymakamı Onay Güven görevine başladı.


Pazaryeri Kaymakamı Oral Güven’i İlçe Jandarma Komutanı İlhan Canseven, İlçe Emniyet Amiri vekili İnan Kılıçoğlu ve ilçe protokol üyeleri karşıladı. Bilecik Valiliği Kaymakam adayı olarak göreve başlayan Oray Güven, bugün Pazaryeri ilçesinde göreve başladı.Kaymakam Güven makamında protokol üyelerinden ilçe hakkında kısa bir bilgi aldı,


Bolu doğumlu olan 27 yaşındaki Güven, ilk, orta ve lise eğitimini Bolu’da tamamladı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu olan Güven, 3. yıl boyunca Maliye Bakanlığı Bursa Vergi Dairesi Başkanlığında gelir uzman yardımcısı olarak çalıştı. 2019 yılında Kaymakamlık mesleğine kabul edildi.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 11:48
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