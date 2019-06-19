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Pazaryeri ilçesindeki camilerde yaz Kur’an kursları başladı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde okulların tatil olması ile birlikte minik öğrenciler camileri doldurdu.

19 Haziran 2019 Çarşamba 11:28
Pazaryeri ilçesindeki camilerde yaz Kur’an kursları başladı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde okulların tatil olması ile birlikte minik öğrenciler camileri doldurdu.


Diyanet İşleri Bakanlığı’nın 2019 Yılı Yaz Kur’an Kursları; "Camiler Çocuk Dolsun, Ahlakı Kur’an Olsun" sloganıyla Pazaryeri ilçesindeki bütün camilerde başladı. Pazaryeri İlçe Müftüsü Ömer Ahmet Kayalı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Pazaryeri ilçemizde bulunan camilerimizde yaz Kur’an kurslarına gelen çocuklara tecvidli Kur’an-ı Kerim eğitimi veriliyor, kısa sure ve dualarla birlikte beş vakit namazın nasıl kılındığını öğretiliyor” dedi.


Pazaryeri Çarşı, Kara Mustafa Paşa Camii imamı Fahrettin Polat ise açıklamasında, “Minik öğrencilerimize, çocuklarımıza, sabah 10.00’dan öğle namazına kadar abdest nasıl alınır, namaz süreleri ve namaz nasıl kılınır öğretmeye çalışıyoruz. Yaşları küçük olduğu için bilgileri çabuk kavrıyorlar ve bu derslerimizi çocukları sıkmadan bunaltmadan öğretiyoruz. Öğrencilerimiz dinlenme molalarında camimizin bahçesinde top oynuyorlar, biz de onlara eşlik ediyoruz ” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 11:28
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