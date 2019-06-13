Pazaryeri ilçesinde mezuniyet töreni

Bilecik’in Pazaryeri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezuniyet töreni okul bahçesinde yapıldı.

Pazaryeri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde yapılan mezuniyet töreni Okul Müdürü Kemal Kutluer’in konuşması ile başladı. Kutluer yaptığı konuşmada, “Okula ilk başladığınız günden bugüne kadar, eğitildiniz, bilgi ve erdemle donatıldınız, Bugün ise bir mezuniyet yaşıyorsunuz. Biliniz ki her mezuniyet bir başka basamağın başlangıcıdır. Okul günleriniz, okul anılarına dönüşecektir. Sizleri gelecekte başarıyla okulunuzu, bizleri ve ailelerinizi en iyi şekilde temsil edeceğinize olan inancım tamdır” dedi.

Pazaryeri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini okul birincisi olarak bitiren 12. sınıf öğrencisi İrem Nur Özcan’a plaket verildiği törende mezun olan öğrencilere de diplomaları tören ile dağıtıldı. Yapılan mezuniyet ve diploma törenine, öğretmenler, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı. Tören sonrası gelen misafirlere, öğrencilere okul yönetimi tarafından yemek verildi