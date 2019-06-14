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Pazaryeri ilçesinde karne coşkusu

Bilecik’in Pazaryeri İlçesinde öğrenim gören öğrenciler karnelerini aldı.

14 Haziran 2019 Cuma 14:32
Pazaryeri ilçesinde karne coşkusu

Bilecik’in Pazaryeri İlçesinde öğrenim gören öğrenciler karnelerini aldı.


Pazaryeri ilçesinde öğrenim gören öğrenciler bugün karne alarak yaz tatiline başladı. Zafer Koyuncu İmam Hatip Lisesi ve Pazaryeri Çok Programlı Anadolu Lisesinde karne töreni düzenlendi. Öğrencilere karnelerini Pazaryeri Kaymakamı Oray Güven, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Köroğlu verdi. Zafer Koyuncu İmam Hatip Lisesi okul bahçesinde yapılan yıl sonu etkinleri kapsamında başarılı öğrencilere başarı belgesi ve hediyeler verdi. Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Köroğlu, ilçede bin 430 öğrencinin karne aldığını dile getirdi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 14:32
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