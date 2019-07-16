Pazaryeri ilçesi 15 Temmuz’da birlik beraberlik mesajı verdi.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri programı Pazaryeri Hükümet Konağı önünde gerçekleştirildi.

Pazaryeri ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başladı. Doğanlar cami müezzini İsmail Altıntaş’ın Kur’an-ı kerim tilaveti ile Kur’an ziyafeti çeken Pazaryeri halkı Hükümet Konağı önüne kurulan sinevizyon sistemi ile 15 Temmuz belgeseli ve Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı olarak konuşmasını seyretti. Öğrencilerin 15 Temmuz’u anlatan şiirlerini dinleyen vatandaşlar, Pazaryeri ilçe Müftüsü Ahmet Ömer Kayalı ile birlikte 15 Temmuz Şehitleri için dua ettiler. Pazaryeri Kaymakamı Oray Güven, Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve ilçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş İlhan Canseven ilçede dereceye girmiş başarılı öğrencilere ve sporculara madalya verdiler. Pazaryeri Kaymakamı Oray Güven günün anlam ve önemini anlatan konuşma yaparken, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin,gerçekleşen programda yaptığı açıklamada “ 3 yıl önce yazılan, şanlı bir destanın yıldönümünde yine hep birlikteyiz. Türkiye15 Temmuz gecesi o ihanet şebekesine ve tüm dünyaya Türkiye de darbe döneminin kapandığını ve Türk milletinin,vatan sevgisine, özgürlüğüne, istiklaline ve istikbaline darbe vurulamayacağını tüm Dünya’ya birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde Farklılıkları, düşünceleri bir kenara bırakarak tek millet ve tek yürek olduğunu gösterdi. 15 Temmuz gecesi, vatan ve millet aşkıyla sivil bir direniş başlatarak, vatanımız, bayrağımız, özgürlüklerimiz, demokrasimiz ve yarınlarımız için darbecilere meydan oku yan tüm vatandaşlarımıza minnettarız ve şükran borçluyuz. Darbelerden çok çeken ve bir daha böyle bir deneyimi yaşamak istemeyen milletimiz, büyük bir sağduyu ve kararlılıkla 15 Temmuz 2016’daki girişimi engelleyerek bayrağına, iradesine, demokrasisine ve hepsinden önemlisi geleceğine sahip çıkmıştır. Bu direniş milli kimliğimizin birlik duygumuzun en önemli göstergesidir Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘ün “ Egemenlik Kayıtsız şartsız milletindir “ sözü bu kalkışmada önemini göstermiştir. ’söz konusu vatansa gerisi teferruattır’ diyen aziz milletimizin kardeşliğini, birliğini, beraberliğini rabbim daim etsin. Vatanımız üzerinde kirli oyunlar peşinde olanhain FETÖ, PKK, PYD ve diğer terör örgütlerine Rabbim fırsat vermesin, kahr-u perişan etsin. Bu kararlığımız inancımız, sevgimiz, imanımız devam ettikçe onlarınjetleri tankları Milli İrademize karşı etkisiz kalacaktır. 15 Temmuz gecesi Ankara gölbaşı Özel Harekât Müdürlüğünde Şehit düşen Demokrasi şehidimiz 2. Sınıf Emniyet Müdürü Pazaryeri evladı Taner Zafer Koyuncu başta olmak üzere, gölbaşı özel harekatta şehit olan kahramanlarımızı ve darbenin seyrini değiştiren Ömer Halisdemir’i şahadete ulaşmak için, darbeye hayır demek için sokaklara dökülen Peygamber ocağına sızmış hainlerin tankları ve tüfekleri karşısında göğsünü siper ederek vatanı ve bayrağı için çarpışan, direnen aziz şehitlerimizi, hain PKK terörüne şehit verdiğimiz Pazaryeri’li şehitlerimiz Sedat Çakır, Yavuz Cengiz, Bilal Özcan, Yusuf Candan ve daha bir gün önce Hakkari merkez kırsalında şehit olan üç askerimizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve bu vatan uğruna şahadete yürümüş tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle şükranla anıyoruz. Gazilerimize saygılarımız sunuyoruz. Ezanımız dinmesin Bayrağımız inmesin diyor hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum” diye konuştu. Pazaryeri ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri ilçe camilerinde okunan sela’lar ile son buldu. Pazaryeri’ndeki programa Pazaryeri ile Kaymakamı Oray Güven, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Ak Parti Pazaryeri ilçe Başkanı İsmail Soydan, Milliyetçi Hareket Partisi Pazaryeri ilçe Başkanı İbrahim Güçlü, ilçe protokolü, öğrenciler ve Pazaryeri halkı katılırken, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında gelen misafirlere çay, simit ve meyve suyu ikram etti.