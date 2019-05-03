Pazaryeri ’Dünya Oyun Oynama Günü’ kutlandı

Bilecik’in Pazaryeri Halk Eğitim Merkezinin girişimleriyle Beşeylül İlkokulu ve Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü işbirliğinde unutulmaya yüz tutan oyunlar oynandı.

Bu yıl Geleneksel Oyun Oynama Günü kapsamında ilki gerçekleştirilen etkinlikte eskiden sıkça oynanan oyunlar oynatıldı. Beşeylül İlkokulunun bahçesinde bir araya gelen 161 öğrenci gruplar halinde 13 farklı oyunu doyasıya oynadı. Burada başarı gösteren öğretmen ve öğrencilere de İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Köroğlu ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin tarafından teşekkür belgesi verildi. Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sedat Büyük yaptığı konuşmada "2010 yılından itibaren Türkiye’de ilk defa Dünya Oyun Oynama Günü etkinliklerini başlatan İstanbul Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Işık Kamaraj ile birlikte destekleri ile İstanbul’un dışında kutlanan ilk ilçe Sivrihisar’dan sonra ikinci ilçe Pazaryeri ilçemizde kutluyoruz. Emeği geçen herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi.