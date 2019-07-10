Pazaryeri Belediyesi alt yapı çalışmalarına ağırlık verdi Bilecik’in Pazaryeri Belediyesi ekipleri Doğanlar mahallesindeki çalışmalarının ardından Çarşı mahallesindeki alt yapı çalışmalarına başladı.

Bilecik’in Pazaryeri Belediyesi ekipleri Doğanlar mahallesindeki çalışmalarının ardından Çarşı mahallesindeki alt yapı çalışmalarına başladı.

Pazaryeri Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ederken Çarşı mahallesindeki alt yapı çalışmalarına başlayarak eksiklik tespit edilen sokaklarda çalışmalarını sürdürüyor. Pazaryeri ilçesinde vatandaşlardan gelen istekler doğrultusunda eksiklik bildirilen sokaklarda çalışmalarını sürdüren Pazaryeri Belediyesi ekipleri, ilçenin altyapısını geliştirmek için kanalizasyon şebekesi ve içme suyu hattını yenileme çalışmalarını hızlandırdı.

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