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Pazaryeri Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi

Bilecik’in Pazaryeri Belediyesi Ağustos ayı olağan meclis toplantısında ilçenin sorunlarına ilişkin görüşme gerçekleştirildi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 20:45
Pazaryeri Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi

Bilecik’in Pazaryeri Belediyesi Ağustos ayı olağan meclis toplantısında ilçenin sorunlarına ilişkin görüşme gerçekleştirildi.



Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, öncülüğünde toplanan Belediye Meclis encümenleri, ilçe ile ilgili konular hakkında görüşerek alınan kararları değerlendirdi. Pazaryeri ilçesinde açılan yüzme havuzu giriş fiyatları belirlenirken, yüzme havuzu yetişkin giriş fiyatı 10 lira, küçükler için giriş fiyatı 4 lira olarak oy birliği ile kabul edildi. Yüzme havuzunda yüzme kursu açılması ve öğrencilere ücretsiz yüzme dersleri verileceği de meclis toplantısında görüşüldü ve kabul edildi. İlçede bazı arsalarda yol problemlerinin olduğu gündeme gelirken alınan kararlar doğrultusunda gerekli çalışmaların başlatılacağı, Sağlık Meslek Lisesi yolunun yol düzenleme çalışmalarının yapılması, Pazaryeri’nde kurulan Cumartesi pazarının yer işgaliye ücretlerinin yeniden belirlenmesi, hayvan pazarında hayvan satışı yapan kişilerden küçükbaş ve büyükbaş hayvan olarak hayvan başına ücret alınması, Pazaryeri ilçesinde karışık olan sokak isimlerinin ve kapı numaralarının düzenlenmesi görüşüldü. Pazaryeri Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen Meclis toplantısına Belediye Başkanı Zekiye Tekin, encümenler, Mehmet Duvan, Gökhan Değirmen, Mehmet Uzun, Volkan Onur, İsmail Turan, Hüseyin Ünal, Selami Özdil, Erkan Karakaş, Ahmet Kırçiçek ve misafir olarak AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, Milliyetçi Hareket Partisi Pazaryeri İlçe Başkanı İbrahim Güçlü katıldı.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 20:45
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