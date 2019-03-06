Pazaryeri Belediye Meclisi son toplantısını yaptı

Pazaryeri İlçe Belediye Meclisi, 31 Mart mahalli idareler seçimi öncesi son toplantısını yaptı.

Pazaryeri Belediyesi’nde gerçekleştirilen toplantı Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın başkanlığında yapıldı. Başkan Yalçın, toplantıda alınan kararların ilçeye hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Ardından bir açıklamada bulunan Yalçın, “Pazaryeri Belediye Meclisi Mart Ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirdik. 2014-2019 döneminin son meclis toplantısını her zamanki gibi birlik ve beraberlik içinde kararlarımızı oy birliğiyle aldık. Bu dönem içindeki iktidarı muhalefeti ile tüm belediye meclis üyelerine her toplantıda Pazaryerimizin lehine kararlar verip tüm gündem maddelerindeki kararları oy birliğiyle aldığımızdan dolayı kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyor, haklarını helal etmelerini diliyorum” dedi.